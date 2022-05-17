來自日本的嫩模宇惠明璃奈，生了一張甜美可人的面孔，不久前才被轉貼至台灣PTT表特版暴紅，還被起底真實身分是名女荷官，她的個人IG帳戶至今突破5萬追蹤，日前她前往日本名古屋的海邊戲水，不忘拍下她划著獨木舟獨照，還有穿著黃色泳衣下水的畫面，開心出遊對著鏡頭露出甜美燦笑，搭配胸前好過人的風景，香豔畫面看得眼睛都移不開。

宇惠明璃奈笑容甜美，置身海灘展現無敵美女魅力。(圖/宇惠明璃奈 IG)

嫩模宇惠明璃奈8日，獨自到海邊遊玩，初體驗獨木舟划槳，當天陽光十分明艷美好，美人在船上安靜坐好，輕輕擺動雙槳，她的頭上戴著墨鏡，兩側瀏海梳得乾淨整齊，身上穿的泳衣選的是粉紅色三角布料，在小巧船隻中解放她的東西半球，不只她愛上無敵海景的一切，連同觀眾也一起深陷海洋的美麗之中。

宇惠明璃奈不畏陽光強烈照射，去名古屋天国體驗獨木舟划槳，胸前三角形布料非常性感。(圖／宇惠明璃奈 IG)

在同一天她移動到海中較陰暗處，她在水裡擺入一個藤籃，置放了美食、新鮮水果和可愛造型游泳圈，她拍下1張甜美照片留念，她刻意改穿一件黃色泳裝，兩片胸衣之間刻意開出小V洞，傲人上圍在她胸前蠢蠢欲動，她刻意不對鏡頭微笑，然而2對粉紅天鵝游泳圈擺在畫面顯眼處，視線不由自主移動到她的絕對領域部位。

宇惠明璃奈同一天穿兩套泳衣下水，在海裡想直接吃起水果來，肌膚上有水泡過的痕跡，應是才剛結束戲水不久。(圖/宇惠明璃奈 IG)

網友見到她對待粉絲如此用心，也對著她一頓猛誇：「享用池畔早餐的少女太可愛了」、「穿黃色泳衣身材又超級好啊」、「簡直是天使呀」、「東方女人就是美」、「海裡美景就是妳的」、「讓我們跟著可愛的明璃奈」、「笑起來真的好美啊」還吸引到IG帳戶裡的5萬名粉絲前來朝聖。