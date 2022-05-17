57歲的楊繡惠因曬出一張與小6歲白雲的十指緊扣、摟腰照，讓藝人好友和網友全炸鍋，兩人昨（16日）則開直播，澄清是開玩笑，楊繡惠還搞笑曬出「分手照」，其中，在兩人深情對望照中，楊繡惠不禁反問：「我們在一起，大家怎麼看我們」，白雲則回應：「就是看笑話嘛！」

楊繡惠曬出和白雲十指緊扣、摟腰照，並發文：「我們在一起了，恭喜我們吧」，引發喧然大波，楊繡惠、白雲昨則開直播解釋是開玩笑，白雲對於玩笑驚動外界感到不好意思，楊繡惠則稱：「經過一晚深思熟慮，我們還是做平凡的朋友比較好」，她事後曬出2人在海邊的「分手照」，楊繡惠還搞笑說：「我們和平分手」。

照片中，楊繡惠和白雲先是深情擁抱，最後在沙灘怒氣分手，不過，其中一張照片是，楊繡惠、白雲深情款款望著對方，楊繡惠問：「我們在一起，大家怎麼看我們」，白雲則在照片底下回應：「看什麼！就是看笑話嘛！」兩人一搭一唱逗樂網友。

楊繡惠和白雲的玩笑，意外引發各界關注，讓楊繡惠相當震驚，她還秀出手機求饒說，她已有「八百多通」未接來電和訊息，要確認她和白雲的關係，而白雲則強調，兩人沒有在一起，並向網友喊話千萬不要說他們是「已分手」，極力撇清戀情。不過，楊繡惠和白雲這趟南下並非旅行，而是要去台東弔唁已逝國寶級藝人脫線。