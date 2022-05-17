不少人選擇工作時，不只考慮薪水與通勤時間，公司福利也相當重要。一名網友近日表示，他曾在飲料店工作，最大福利就是飲料可以免費喝，好奇其他行業的福利有哪些，因此po文詢問，意外引發討論，還釣出葬儀社員工分享「特殊福利」，拿骨灰罐、金童玉女不用錢。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」提到，大學時他曾在連鎖飲料店打工，當時員工福利就是飲料免費喝，而他在體育用品店工作的朋友，則是能用65 折「員購價」買鞋及衣服，而且還算自己的業績，好奇詢問「不知道大家的員工福利有哪些？」。

不少網友分享自身經歷，「我也曾在飲料店打工，同樣是隨便喝，結果我到現在看到手搖飲都有莫名的恐懼」、「以前在麵包店上班，老闆娘很霸氣的說『隨妳吃』，連8吋蛋糕都可以吃，但從沒看過有人敢挑戰」、「做室內設計，可以無限次數免費丈量、設計還有監工」、「記得高中時，同學在某連鎖炸雞店打工，30元一桶，吃到會怕」。

有些網友受疫情影響而得到特殊福利，「我可以無限噴酒精。我在飯糰店打工，老闆娘要我摸完錢一定要噴酒精，從去年噴到今年，冬天的時候我還倒了兩瓶煮燒酒雞」、「我在口罩工廠上班，員工福利口罩免費拿，拿來當擦手巾用」、「之前在診所當護士助理的時候，看病不用錢」，還有葬儀社員工提到，「禮儀公司送金童玉女」、「我之前做殯葬，拿骨灰罐不用錢」、「在葬儀社工作，以後可以打9折」。