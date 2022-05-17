新竹1名人夫隱匿已婚身分和女同事小花（化名）成為情侶，並常常發生性行為，直到女方得知男子已婚且正宮懷孕的消息，她才驚覺自己受騙，怒告人夫多次偷拍她裸露身體的畫面，不料遭正宮反控侵害配偶權，新竹地院審結，判小花賠償正宮20萬元，人夫賠償小花10萬元。

新竹市1名人夫隱瞞已婚的身分，瘋狂追求女同事小花，成為男女朋友關係，事後小花發現對方已婚後，人夫苦苦哀求小花留在她身邊，並承諾會和正宮離婚，直到人夫告知她，正宮懷孕後，小花才知道一切都是騙局，是人夫騙她上床的藉口。

小花指控，人夫曾傳過：「直接讓妳懷孕」、「我想跟妳在一起」等，人夫還未經她的同意偷拍她裸體及性愛過程的畫面，從聊天紀錄中可見，小花曾傳：「以後沒有愛愛了」、「沒衣服的影片删光沒」證實人夫確實有偷拍她，小花認為自己的隱私權遭到侵害要求對方賠償40萬元。

人夫辯稱，確實於108年7月至109年3月和小花交往，但對方一直都知曉自己為已婚身分，從未承認過要離婚娶她，也沒有欺騙她的感情及身體。而正宮知道這件事後也對小花提起告訴，認為她侵害配偶權，要求賠償40萬元。

新竹地院法官審理後，認定小花確實侵害正宮配偶權，判她賠償40萬元，小花不服上訴後，法官判小花賠償20萬元，而對於人夫偷拍的部分，法院判人夫賠償小花10萬元。