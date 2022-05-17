中正紀念堂現場車來速動線順暢未造成塞車。（游念育攝）

本土新冠疫情嚴峻，台北市政府和台北榮民總醫院在中正紀念堂開設車來速篩檢站，17日正式啟用，每天提供1200個採檢名額，一早就排滿等候篩檢的車輛。（鄧博仁攝）

本土新冠疫情嚴峻，台北市政府和台北榮民總醫院在中正紀念堂開設車來速篩檢站，17日正式啟用，每天提供1200個採檢名額，一早就排滿等候篩檢的車輛。（鄧博仁攝）

中正紀念堂防疫急門診今上路，早上8點線上預約的名額就已額滿，每天提供1200個採檢名額，早上9點左右現場名額也皆額滿，由於中正紀念堂腹地較大，並未造成塞車的狀況。但有民眾不滿抱怨指出，昨晚7點想上網預約才發現還沒開放，一直到凌晨12點左右預約系統才開放，也沒說明清楚，使民眾熬夜苦苦等待，一顆心懸掛在那邊很困擾。

北市府和台北榮民總醫院，近日在中正紀念堂開設車來速篩檢站，上午正式啟用，每天自上午8時營運至晚間8時，約可提供1200個採檢名額，其中900個預約名額、300個現場名額，主責營運的北榮院長陳威明說，共動員720人次、實驗室也24小時輪班檢驗，可供1200個採檢名額。

記者實際訪查，車來速的部分現場總共有4線道，分為行人；機車、腳踏車；汽車低乘載為2人，以及高乘載車內3人，現場分流順暢，由於中正紀念堂位在捷運出口處，不少民眾搭乘捷運從5號出口出來後，就走行人通道進入採檢。

由於中正紀念堂附近有許多學校，不少學生表示，不太敢接近，會改走較遠的地方前往學校。

有民眾指出，如果快篩陽又搭乘捷運，恐會傳染給別人，不反對中正紀念堂設置車來速，但針對行人的部分，應該要呼籲不要搭乘大眾運輸。

到中正紀念堂快篩站的陳小姐指出，昨晚就上預約系統想預約但系統仍未開放，直到凌晨12點再預約，還好約到了，現場沒有塞車狀況可能是預約時有時段分流，如果民眾都按著時段來，就不會塞車；現場動線標示清楚，只要依指示就能完成採檢，從進入到篩檢完成離開大約花費15分鐘左右。