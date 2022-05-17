今天（5月17日）上午10時，上海舉行新冠肺炎疫情防控工作新聞發佈會，上海市衛生健康委副主任趙丹丹、市住房城鄉建設管理委副主任朱劍豪、臨港新片區黨工委副書記吳曉華、市疾控中心傳染病防治所消毒與感染控制科主任朱仁義介紹上海疫情最新情況。

官員表示，近日上海市持續開展基於三區劃分的「抗原＋核酸」組合篩查。根據篩查結果，5月16日全市共劃分封控區4057個，涉及人口數約86萬；管控區16484個，涉及人口數約300萬；防範區51803個，涉及人口數約1944萬。目前，全市16個區都已實現社會面清零。

趙丹丹表示，5月16日，上海市新增77例新冠肺炎本土確診病例和746例本土無症狀感染者。77例本土確診病例中，31例在閉環隔離管控中發現，46例為無症狀感染者轉歸確診病例。746例本土無症狀感染者均在閉環隔離管控中發現。

截至5月16日24時，在定點醫療機構接受治療的重型患者259例、危重型64例。

5月16日，新增本土死亡病例1例，患者為 92歲女性，合併有冠心病、心功能不全、血管性痴呆、腎功能不全等基礎疾病。她未曾接種新冠疫苗。死亡直接原因為基礎疾病。

截至5月17日9時：這次疫情上海全市已累計排查到在滬密切接觸者90萬2454人，均已落實管控。昨天，上海全市本土確診病例出院315例，無症狀感染者解除集中隔離醫學觀察2872例，他們將返回居住地接受健康監測，請社區妥善做好接返工作。