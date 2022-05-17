聯發科(2454)近期難抵大盤下挫壓力，加上大陸智慧機市場雜音不斷，使得聯發科股價歷經一波向下修正，4月底甚至一度跌破800元大關，惟聯發科今年營運仍可望持續創高，且目前本益比低於10倍，已接近歷史低檔，比先前4G時代更低，加上高股息題材，今掀起反彈，開高走高，漲幅一度接逾2%，早盤股價最高達847元，站回5月線、月線。

聯發科順利切入美國及歐洲的5G手機市場，雖然大陸5G手機滲透率已達80%以上，但歐美、新興市場等可望跟上，5G手機出貨具成長動能，新天璣系列推出加上台積電(2330)產能支援，聯發科在Android陣營可望維持45~50%的高市占率，且2022年正式轉進4奈米製程，將有利5G晶片ASP提升，其他業務中PMIC(電源管理IC)隨手機AP出貨而成長，WiFi、ASIC(客製化晶片)等也將隨聯網環境升級而具成長動能，預期營運將續創新高。

法人表示，聯發科在5G、WiFi等通訊技術已與國際大廠並駕齊驅，2022、2023年獲利將具成長潛力，看好其今年每股獲利上看85元，值得注意的是，聯發科在4G時代聯發科平均本益比尚有15~16倍，目前本益比低於10倍已接近歷史低檔，加上具約9%殖利率，在IC設計族群中仍具吸引力。

聯發科在今年股東會年報中指出，將持續積極地投資於未來成長所需的技術，把核心的開發能力延伸至更高階的運算、高性能/低功耗的繪圖IP、供低延遲與更廣泛應用使用的5G數據機、下一世代的WiFi等，並依照不同的平台及生態體系，整合至先進的系統架構中，同時，聯發科也與晶圓代工夥伴展開先進製程及3D chiplets技術的合作，以支持這些產品的開發。