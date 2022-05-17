今年42歲的性格男星傑森摩莫亞(Jason Momoa)，因接演DC電影《水行俠》而全球爆紅，而他早在走紅前就死會成人夫，將自年輕時就暗戀的女星麗莎波奈(Lisa Bonet)娶回家，女方大他12歲，但無論是在鏡頭前還是私下都經常曬恩愛，沒想到今年1月兩人宣布結束5年婚姻，如今爆出傑森摩莫亞離婚4個月有了新歡，對象是墨西哥尤物艾莎岡薩雷(Eiza González)，前妻與新歡足足差了22歲。

目前傑森摩莫亞正投入《玩命關頭10》的拍攝工作，恢復單身4個月的他，戀情也悄悄開花，據《時人》報導，他正與演出過《哥吉拉大戰金剛》、《玩命關頭：特別行動》的美艷女星艾莎岡薩雷熱戀中，知情人士透露，兩人雖然都忙於工作，「但他很關心女方，在一起的時候玩得很開心」，兩人是認真在交往。

據悉，上個月艾莎岡薩雷主演的《劫命救護》舉辦首映會，傑森摩莫亞也力挺出席，只是兩人並未一起走紅毯，相當低調，而傑森摩莫亞離婚後就緋聞頻傳，先前還傳出他在奧斯卡會後派對上，給女神凱特貝琴薩貼心披上自己的外套，但他說只是看她冷而發揮騎士精神，還傳出他與影后莎莉賽隆曖昧，足見外界對他的感情世界相當好奇。

事實上，他的感情對象還包含了前妻麗莎波奈，在離婚1個多月後，有傳傑森摩莫亞跟前妻復合，還搬回了兩人的昔日愛巢，男方的朋友還跟《HollywoodLife》透露，傑森與麗莎並非想放棄婚姻，反倒是比較希望解決雙方的問題，「畢竟彼此都曾投入了許多」，只是傑森摩莫亞這幾個月緋聞不斷，跟前妻復合很可能就只是傳言而已。