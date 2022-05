美國財政部長葉倫(Janet Yellen)今天將美國與盟邦對俄羅斯施加的制裁,比作1940年代有位財政部長不讓納粹德國取得金融資源的作法。

葉倫在波蘭華沙猶太人歷史博物館(POLIN Museum of the History of Polish Jews)演說時表示,1940年時任財長摩根索(Henry Morgenthau)說服時任總統小羅斯福(Franklin D. Roosevelt)簽署行政命令凍結丹麥和挪威資產,儘管當時美國保持中立。

這讓納粹無法掠奪他們所占領國家的海外財富。

葉倫表示,那些行動給大家上了一課,以及波蘭猶太人抵抗納粹無法想像的壓迫時所做的努力,為反擊俄羅斯對烏克蘭戰爭提供了經驗。

「我們必須動用我們可以使用的工具來對抗壓迫,今天必須從那吸取教訓。」

美國及其盟國因俄羅斯對烏克蘭發動戰爭,而對俄國實施前所未有的金融制裁,包括凍結數千億美元的俄羅斯中央銀行外幣資產。

葉倫說:「我們堅定決心追究俄羅斯的責任,隨時加強烏克蘭人民的力量。」

葉倫的祖父出生在波蘭東部波德拉謝地區索科洛夫(Sokolow Podlaski),她在紐約布魯克林一個猶太家庭出生長大,據她表示,她在波蘭的親戚很多都在納粹大屠殺時遭到殺害。