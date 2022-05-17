台灣現正面臨嚴重疫情，防疫政策的混亂導致民怨四起，而總統蔡英文日前去體驗VR、在臉書專頁上傳與疫情不相關影片，也遭到部分網友批評。有粉專更挖出7年前蔡英文批評馬政府的貼文打臉，表示當年蔡英文曾說，台灣生病了，要治好這病的唯一解方就是「政黨輪替」，對照今日疫情大爆、 蔡政府引民怨，讓網友狠酸「根本是在自我介紹」。

粉專「諸葛村夫拎謅罵」今（17日）挖出總統蔡英文7年前的貼文，蔡英文當時指出，「台灣生病了，但生病的不是人民，而是這個政府，要把這種病治好，只有一個辦法，就是政黨輪替，換一個有改革決心、改革能力的政府，這種病自然就會好」；該粉專批蔡英文，對照現在的情況，「妳就是那個病！」。

貼文一出後也引起網友熱議，有上百網友在底下留言熱烈回應。有網友調侃「預言家，預言自己都好準」、「這是自我介紹嗎？」、「超級迴力鏢」、「第一次這麼認同她說的話，講得太好了」，然而也有網友感嘆表示「可惜她有一群死忠的支持者，寧願生病也會吃芒果乾」。