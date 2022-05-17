新北市長侯友宜（右二）上午出席「新北SDGs創客季系列活動」記者會，並仔細端詳學生的創意作品。針對「0＋7」新制上路，侯友宜表示這是居隔轉型勢必要走的路，也呼籲市民沒必要就別出門。（范揚光攝）

「0＋7」居家隔離新制今上路，確診者同住家人如打滿3劑疫苗，即可免隔離，專家憂心確診者會因此暴增，對此，新北市長侯友宜今上午受訪表示，新北4月26日的居隔轉型計畫草案，就針對被動式管理變成主動式自我健康監測管理，提出出門的限制性條件，相信國人一定可以做得到。

侯友宜強調，推動「0＋7」是居隔轉型勢必要走的路，最重要的精神是從被動式管理變成自我防疫，要相信民眾，新北4月26日向中央提出的居隔轉型草案，提醒以在家為原則、居家辦公為優先，非必要不得外出，要出門必須快篩陰，除此之外不能搭乘大眾運輸、人潮擁擠聚會不得參加、不能與他人共食及進入餐廳等限制性行為，並非什麼都可以做，原則上沒必要不出門。

新北市長侯友宜表示，新北4月26日的居隔轉型計畫草案，就針對被動式管理變成主動式自我健康監測管理，提出出門的限制性條件，相信國人一定可以做得到。（陳慰慈攝）

對於中央是否應發放免費的快篩劑供民眾使用？侯友宜說，因快篩試劑都被中央徵用，相信中央一定會盤算好做補助發放，提醒民眾「0＋7」非快篩試劑給多少支？最重要是鼓勵民眾非必要不出門，原則以居家辦公為優先。

另針對中央宣布接種3劑疫苗者得免除居家隔離措施，侯友宜重申，三劑跟二劑落差不大，在管理層面來說沒意義必要，應全面放寬不限對象，最主要精神是請大家不要趴趴走，非必要不出門。