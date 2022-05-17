為提升房東釋出空屋的意願，《住宅法》去年修正後，提高包租代管房東的收入，也使得各縣市包租代管媒合數增加，但台中市議員施志昌、林祈烽說，台中相關資訊搜尋難，且低度利用房屋數量是台中包租代管媒合數的26倍，盼市府改善搜尋方式，讓有需求者更容易找到相關資訊。

施志昌拿出內政部的資料指出，2021年上半年台中市低度利用住宅共有89266戶，而一、二期包租代管戶數分別為1163、1364戶，且從去年8月以後，每月增加戶數約100，仔細算一算，閒置空屋數量為包租代管媒合數量的26倍，顯示包租代管還有很多空間待努力。

施志昌接著說，許多租屋族透過網路想找房，但若打上關鍵字「台中」加上「包租代管」，跳出來的竟是市府住宅處網頁，點進去雖有承攬包租代管業務的廠商網址，但仍看不到有哪些房子出租，相當不方便，他建議住宅處應做好搜尋關鍵字的優化，讓年輕租屋族可享受到政府的政策利多。

都發局長黃文彬表示，中央修法就是希望增加包租代管的誘因，但仍有不少房東不願意釋出空屋，他承諾未來會優化網路搜尋資訊，也會配合中央目標，將包租代管數量從12萬戶增加至50萬戶。