天使中繼投手賀蓋特（Jimmy Herget）的球特別會跑，甚至讓他獲得綽號「人類小故障（The Human Glitch）」，因為他投出的球側移幅度相當大，簡直不合常理。前陣子他對戰光芒的時候，其中一顆曲球失控砸在打者梅西亞（Francisco Mejia）身上，這球卻是三振出局，因為梅西亞出棒而且揮棒落空！

I'm dropping my bat & helmet, taking off my gloves, leaving the stadium and never showing up again. 😂 pic.twitter.com/NTNwbgO8EZ — Rob Friedman (@PitchingNinja) May 12, 2022

這球從投手後方看來是一個跑向9點鐘方向的曲球，主審判定為三振出局，對於梅西亞來說也是一個非常屈辱的三振。雖然看起來像是梅西亞胡亂出棒，其實是因為賀蓋特的球太會跑了，讓打者難以預測。

大聯盟官網進一步說明，賀蓋特是側投型的投手，他的球在水平方向的位移幅度特別大，而且擁有方向相反的球種。賀蓋特投出沉球的時候，他的球會往兩點鐘方向飄移，投出曲球的時候會往接近9點鐘方向飄移。換言之，如果賀蓋特那球是沉球，梅西亞出棒或許就能打中了，梅西亞出棒過早也表示他本來預測的不是曲球。

賀蓋特的沉球水平位移達到平均18.4吋（46.7公分），曲球則是16.9吋（42.9公分），兩種球的方向相反，而且位移幅度都在全聯盟排名前10。就算如此他的球也不是真的很難打，生涯自責分率3.96，本季為3.32，曾經因為體型單薄（身高190公分，體重77公斤）而不受看好，大聯盟投手更多時候是重視剛猛和精準的壓制力。