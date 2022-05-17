為建立大學與地方政府之夥伴關係，屏東縣長潘孟安於本月（5月）11日赴國立政治大學演講前，特率該縣研考處黃國榮處長、地政處陳錦屏處長與國立政治大學社會科學院楊婉瑩院長、地政學系孫振義主任、甯方璽教授、大學社會責任辦公室戴秀雄副執行長等人，共同會商合作意向。雙方針對銜接國土計畫之零碳農村「鄉村地區整體規劃」、以及配合2050淨零排路徑之「永續再生能源發展」此兩大議題，分別提出了未來合作與交流的模式與策略。

會談中，潘孟安縣長針對政大校方所提出之合作模式，包括：合辦「國土工作坊」與「鄉村地區整體規劃工作坊」、政大學子暑期返鄉實習、針對特定課題進行產學研究計畫等，表示樂觀其成！並且熱情邀約政大學生申請「屏東縣大專青年學生公部門暑期工讀計畫」。

會談中，潘孟安縣長針對政大校方所提出之合作模式，包括合辦「國土工作坊」與「鄉村地區整體規劃工作坊」、政大學子暑期返鄉實習、針對特定課題進行產學研究計畫等，樂觀其成。（政大地政系提供）

潘孟安提到屏東縣政府為提供大專青年學生職場體驗機會，提早培養正確就業觀念及態度，並增強專業知能、提升競爭力，以利在未來多變職場中能迅速適應職場環境。由縣府內21個局處單位提報業務執行相關職缺共320名，學生可依自我志向與專長，上網依序選填3個志願，俟成功通過面試後即可取得為期兩個月的工讀實習工作。有別於一般庶務勞力打工，此實習可以發揮大學所學，讓同學有一展長才的機會。

會議中孫振義主任提到「太陽光電專區」設置構想，潘孟安縣長旋即談到屏東高樹鄉曾有多筆國有地，因地點偏遠、無人監管而被不肖業者盜採砂石，偷倒垃圾與廢棄物。幾年來，屏東縣府攜手國產署再將不適合耕作的農地結合綠能轉型，打造光電示範計畫區。潘孟安表示此計畫有機會能在今年（2022）上半年讓屏東縣28萬8千戶的民生用電全部來自綠能發電，成為全球第一個RE100綠電城市。

此外，潘孟安縣長亦提到屏東縣大武町抽水站設置了全台第一座水面型(浮力式)太能陽光電系統。此案不僅活化利用了有限的土地資源能，更讓專利製作之水面型(浮力式)技術模組工廠得以將模組輸出至日本，帶動屏東在地產業發展。尤其製作浮筒設備的廠商因產量增加而在屏東進行擴廠，間接創造上百個在地工作機會。

此外，針對臺灣缺水問題潘孟安縣長亦舉了二峰圳為例，提及1922年日治時代台糖公司由日本工程師鳥居信平在林邊溪上游設計二峰圳，保存伏流水灌溉供水。去年（2021）全台遭遇嚴重乾旱問題，唯屏東縣可以維持正常供水，就是因為百年前建置的伏流水，及大潮州人工湖的水銀行發揮作用。

此合作意向交流會中，楊婉瑩院長盛讚地政學系師資兼具土地管理、國土規劃、都市計畫及空間測量專業，若能與屏東縣建立合作，定能夠創造雙贏局面，未來也將積極促成「合作備忘錄MOU」的簽署，以茲成為未來「官學合作」之基礎。楊婉瑩院長更提到此番拜會團隊中，地政處陳錦屏處長即是地政學系系友，未來政大社會科學院+地政學系與屏東縣政府的合作，有資深校友的穿針引線，必可合作無間。