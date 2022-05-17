好萊塢女星安柏赫德（Amber Heard）與強尼戴普（Johnny Depp）離婚官司開打多日，經過一週的休戰後，兩人於美國時間16日再度開庭，當天安柏赫德在法庭上除了聲淚俱下的講述兩人爭吵的細節外，還強調自己其實一直深愛著強尼戴普，但「如果不離婚，我會死在這裡」，引起熱烈討論。

根據外國媒體的綜合報導，安柏赫德16日再次坐上證人席，痛哭表示在這段婚姻中暴力變得正常，尤其在兩人的婚姻接近尾聲的時候，指控強尼戴普不斷對他拳打腳踢，還會拿菸蒂按在她身上燙傷她，她只能透過兩人爭執時所使用的密語「沙發」來休戰。但即使兩人爭吵猛烈，安柏赫德依然深愛著強尼戴普，加上強尼戴普成功戒毒，因此2015年兩人又墜入愛河，一同住在澳洲並計劃買下一座農場，並在那養育孩子，對安柏赫德來說那是最和平、快樂的時期。

但這種和平日子沒過多久，強尼戴普在某次觀賞安柏赫德所演出的影集《倫敦戰場》（London Fields），並看到替身演員為她演出性愛畫面後，他便情緒失控打了安柏赫德一個耳光，還朝她的下巴打了一拳，使安柏赫德撞飛到古董家具上，造成她疑似腦震盪。在安柏赫德30歲生日那天，強尼戴普因缺席生日宴讓安柏赫德相當不高興，兩人因此爆發激烈口角並暴力相向，強尼戴普甚至拿起酒瓶朝安柏赫德扔去，還將雙方的手機丟出窗外。

安柏赫德繼續回憶道，強尼戴普當天還邊抓著她的頭髮、用她的身體將桌上的東西全掃落，接著將她推倒並抓住她下體處的恥骨，大罵她「妳很硬嗎？想像男人一樣硬嗎？」直到安柏赫德邊哭喊著「我累了，我們可不可以不要打架？」強尼戴普才鬆手衝出家門，同時不忘對她咆嘯「生日快樂」，讓她相當崩潰，直呼「若是不離婚，我會死在這裡」。

Amber Heard just wanted to be left alone and Johnny Depp wanted to humiliate her and ruin her life. This is heartbreaking. #IStandWithAmberHeard pic.twitter.com/W9UCzJ778A — Ivana Escalera (@IvanaE) May 16, 2022

另外，安柏赫德還提到在強尼戴普母親貝蒂蘇（Betty Sue）過世的一個月後，他們再度見面，但強尼戴普一看到她竟直接爆氣質問她床單尚的排泄物，讓安柏赫德不可置信，因為他的母親才剛過世，卻跟她爭論毫無相關的事情，甚至「沈迷於大便話題」，而台下的強尼戴普聽到後竟當庭噴笑；當晚安柏赫德的臉還被強尼戴普用手機砸中，造成臉部紅腫，她現在只想遠離對方及暴力，朝新的生活邁進。

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