受惠於持續的外匯交易管制，盧布匯率在周一爬升至1美元兌64盧布上方，並曾短暫觸及到62.71盧布；兌歐元並走到近5年的最高水準。

儘管要歸於人為的資本管制，盧布可稱為今年全球表現最好的貨幣之一。由於西方制裁，俄羅斯採取資本管制，以保護本國金融體系。

Alfa資本分析師Alexander Dzhioev說，外匯供應超過需求，盧布繼續走強；而國內貨幣市場的情勢數周來維持不變。

俄羅斯周一公布數據顯示，今年1月至4月，俄羅斯經常帳戶盈餘增加2倍多，達到958億美元。

目前尚不清楚，俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)要求歐洲各國以盧布支付天然氣費用的做法，是否也支撐了盧布匯率。

盧布周一上漲1.5%，收在1美元兌63.59盧布，接近疫情初爆發的2020年2月的62.625水準。俄羅斯央行在一份簡報中提出預測，今年底盧布會回落到90的水準，「在不久的將來，一個新的外匯市場監管委員會可能會調整這些(資本)管制，但在那之前，美元兌盧布可能會穩固在63.0至70.0之間的下方區間」。

在俄羅斯出兵烏克蘭前夕，盧布兌美元的匯率在80。

盧布兌歐元匯率上漲1.6%，至1美元兌66.05盧布，靠近到自2017年6月以來的最高水準。

俄羅斯正遭受到西方制裁的影響，但是俄羅斯央行要求出口導向企業將外匯兌換到盧布，以及其它的管制措施，正在抵銷制裁的影響。俄羅斯目前仍持續對歐洲出口能源產品，對部分亞洲國家的出口也在增加。

俄羅斯股市周一大漲。以美元計價的TRS指數漲3%。以盧布計價的MOEX指數漲2%。