高雄是防疫模範生？ 侯友宜：新北帶頭、其他縣市才跟進

總統府日前召開防疫諮詢會議，稱讚高雄市是防疫模範生，對此，新北市長侯友宜今上午受訪表示，相信新北市在疫情中都是重中之重，新北市碰到問題一定率先全力迎戰，扛起責任帶頭走，就像居家照護也是新北先行，其他縣市才跟進。

侯友宜說，新北帶頭勇敢承擔扛起因地制宜的責任，把問題解決，就像率先做居家照護，才不會沖垮後端的醫療量能，其他縣市後來才跟進，中央之前還特別到新北來看，迄今已照顧20萬人次，這是責任醫院、診所、衛生所、行政夥伴，所有團隊一起努力，守護新北市民健康。