「我是香港的，香港九龍的，九龍的靚仔，香港話是這樣說的」。香港演員洪金寶之子洪天明14日在大陸短影音平台發佈影片，模仿近日火熱的「我是雲南的」影片，介紹家鄉香港。但一句「我是香港的」卻意外在評論區引起爭議。部分大陸網友批評洪天明漏掉「中國」兩個字，應該說是「中國香港的」。但也有許多網友表示，香港已回歸多年，在大陸沒必要刻意強調此點。

面對爭議，洪天明15日也再發佈影片回應，香港是中國的已是一種共識，認為在國內不必特意加上中國二字，在國外才需要清楚說明「中國香港」。

據觀察者網報導，近日，一段雲南傈僳族小夥影片在大陸網上走紅。，一頭金色中長髮的男子，隨著音樂節奏搖頭晃腦，一邊喊著「我是雲南的，雲南怒江的，怒江瀘水市，瀘水市六庫，六庫傈僳族」等語句來介紹家鄉。這段頗具魔性的影片引來爭相模仿，洪天明也是其中一員。

在他14日發佈影片中，洪天明跟著音樂模仿語調喊著，我是香港的，香港九龍的，九龍的靚仔。香港話是這樣說的，爸爸叫「老竇」，媽媽叫「老母」，老婆叫「老虎」，我最愛「老虎」。但卻有部分大陸網友質疑洪天明不在香港前面加上「中國」二字，認為洪天明作為公眾人物最好加上表明愛國之心，並對香港和台灣同胞宣揚「我們都是中國的」。