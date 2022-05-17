台南市議員趙昆原。（本報資料照片）

台南市議員邱莉莉。（本報資料照片）

民進黨台南市議員邱莉莉因故與綽號「黑雞」的無黨籍議員趙昆原結怨，2018年趙不滿邱在臉書PO文，指「投給雞=投給黑幫、表面以民為主，背後魚肉鄉民、你的選票支持無黨等於支持黑幫、我被恐嚇過，雞是黑道」，控邱公然侮辱。一審判邱無罪，趙上訴後，台南高分院17日駁回上訴，仍判邱無罪，全案確定。

針對判決結果，趙昆原表示，「要想一下再回應」；邱莉莉則說，「沒有要回應」。

另外，趙昆原還對邱莉莉提出民事請求損害賠償50萬元，並於臉書刊登道歉啟事1個月，也被台南地院判決敗訴。

據了解，邱莉莉的選區在中西北區、趙昆原為大新營區，原本是南轅北轍，但2018年間，邱在服務處調解其舅舅與他人的土地通行糾紛時，對方卻說「黑雞叫我來找你們，黑雞說可以」，邱一氣之下回說「黑雞是什麼俗辣」。

後來，趙輾轉得知此事，打電話問邱為何罵他是「俗辣」；邱也回嗆「你不是臭俗辣嗎？」2人因此結下樑子。不過，事後邱曾在議會大廳向趙道歉，但不被趙接受。

2018年台南市長選舉前，邱莉莉代表民進黨台南市長候選人黃偉哲出席政見發表會時，趙在場撂話說，「聽說今天代表市長候選人來的人是未來議長候選人，我現在就要問議長候選人房屋稅是怎麼解釋？」導致2人仇恨愈結愈深。

2018年11月間，邱在臉書PO文，指「投給雞=投給黑幫、表面以民為主，背後魚肉鄉民、你的選票支持無黨等於支持黑幫、我被恐嚇過，雞是黑道」，趙看到後怒告邱公然侮辱。

檢方偵訊時，邱莉莉強調，她在臉書發表的相關言論，都是基於在服務處的經驗與個人感受；邱的委任律師也辯護說，邱莉莉的言論是大法官509號解釋範圍，是就公共利益或重要事件做個人評論與意見陳述，並非意圖妨害名譽。

案經檢方提起公訴後，台南地院審理時，卻認為邱莉莉雖在臉書發表上述言論，但從她的言論觀察，可以看出邱是因為處理舅舅與他人用地糾紛的經驗所為，並非有意攻擊趙的人格，難認邱的言論逾越合理評論的範圍，判邱無罪。趙昆原不服提上訴，台南高分院今天駁回，全案確定，不得再上訴。