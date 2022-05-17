國內疫情持續發燒，高雄陸軍官校爆發校內多人群聚感染，有學生不滿校方防疫措施不嚴謹，爆料學校為了即將到來的6月校慶，將學生留校訓練閱兵，且在校用餐還採自助式，用後的餐盤也混在一起洗，體測跑步一堆人未戴口罩，校方雖有管制，但效果不佳，質疑是不是要讓學生都感染；陸軍軍官學校今日表示，日前數名學生因身體不適，經快篩陽性，轉附近醫院實施PCR檢測後確診，校方即啟動防疫機制，除通報地方衛生機關，並依中央、國防部的防疫指引，進行營區消毒、疫調、分流、區隔管理等應變處置，防止疫情擴散。

陸軍官校指出，確診者均已完成個人及家屬溝通，並依中央流行疫情指揮中心規定，實施居家照護；匡列密切接觸者，視個人意願返家居隔或留校獨立寢隔離；另為兼顧學生受教權及防疫規範，目前課程均採線上授課方式實施。

陸軍官校爆出多名學生確診，學生批校方管制未積極，學校回應：沒有漠視學生權益。（資料照片）

陸軍官校學生向媒體爆料，指出母親節連假返校後，校方出現多名學生染疫，但學校未積極作為，甚至為了6月16日即將到來的校慶，把學生留在校內訓練閱兵，吃飯也是自助式，用後的餐盤也混在一起洗，「一個人打噴嚏進去，全部中獎！」

爆料學生指出，學生參加官校3000公尺的體測，還把連隊分3區塊跑，一堆人未戴口罩跑步，「不會確診才奇怪！」母親節過後返校，不少學生快篩陽性，同學休假期間都沒亂跑，

5月14日至15日一回家就待在家中，這難到「不是學校的防疫有問題嗎？」

陸軍官校政戰主任蔡尚武表示，在疫情尚不嚴峻時，校方星期四會讓學生團進餐廳、並為校慶演練準備展開齊步練習，周五也有社團活動，但都會過濾參加的學生，所有參加者都必須是健康無虞，且沒與染疫者足跡重疊，因此要按表操課，不過上周疫情開始變得更嚴峻，學校團進餐廳與齊步練習、社團活動都全部取消。

蔡尚武說，學校為了因應疫情升溫，2周前就讓學生在寢室視訊上課，若有學生出現疑似感染症狀，就進行快篩，快篩陽性再PCR檢測，一旦確診就送防疫旅館，接觸者依中央流行疫情指揮中心規定自主健康管理或3＋4隔離，並非沒有防疫作為。

蔡尚武指出，讓學生體測時脫掉口罩跑步，是因為現行規定戶外運動可以不戴口罩，但有要求學生們跑完要立刻戴上口罩，而且跑步時必須維持間隔距離。

蔡尚武強調，陸軍官校有學生染疫後又康復返校上課，也有染疫治療中或因接觸而隔離中，但染疫人數須由中央疫情留情指揮中心說明，校方會協助染疫的學生前往防疫旅館，若家中環境有獨立衛浴的套房，也會讓學生返家居隔，否則就安置在學校內一人一間的獨立套房，絕對沒有漠視學生的權益。

陸軍官校強調，將以最嚴謹的態度，依中央及國防部各項防疫指引要求，落實防疫作為與整備，並持續關懷學生，以掌握學生身體健康與心緒。