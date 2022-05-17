大家還記得她嗎？相信6、7年級生對岳翎肯定不陌生，她20歲便出道，演過許多膾炙人口的影視作品，像是《青青河邊草》、《鬼丈夫》、《新月格格》等，以柔弱卻堅毅剛強的角色深植人心，成為當時第三代的瓊瑤女神。而岳翎入木三分的演技或許是和她的成長經歷有關，她從小父母雙亡，被一對夫婦收養，國中畢業後便獨自一人來到台北，在半工半讀下完成學業，這樣的成長歷程也養成她骨子裡一股絕不服輸的倔勁。

岳翎和謝祖武曾是演藝圈的金童玉女。（圖／中時資料照）

在岳翎的演藝生涯中，最讓人津津樂道的還是當時和謝祖武轟轟烈烈的愛情，兩人曾交往3年，岳翎相當注重給男方安全感，為了他訂出「三不原則」：不抱、不吻、不能有床戲。奈何還是沒能走到最後，分手後半年岳翎都沒有現身，被外界推測是去療情傷了。

儘管如此，他們的演技卻沒被私人感情所困，分手7年後，兩人共同出演《啞巴新娘》中的苦情夫妻，互動不僅不尷尬，反而更有默契，足以體現雙方皆是敬業的好演員。在宣傳期間，岳翎也坦言，是因為當時公開戀情壓力大，謝不太能接受自己明明出道較早，名氣卻比女友低，加上岳翎當時脾氣不好，種種因素下無法繼續這段感情。

岳翎旗袍照。（圖／中時資料照）

然而沒想到岳翎在2005年拍完《愛戀狂潮》後，再度為愛神隱，消失3個月後才告知經紀人，自己已和當時的男友郭先生飛往加拿大，放棄20年的演藝生涯和名利，準備開啟新的人生。多年後有台灣民眾在加拿大撞見她一身樸素和丈夫在超市買菜，被認出後友善的點點頭，可以看出洗盡鉛華後的她很滿意現在的生活。