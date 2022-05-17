前交通部長林陵三祕書宋乃午，去年10月與葬儀社接體車發生行車糾紛，當眾怒嗆林姓司機三字經，林男則對他噴辣椒水反擊，台北地檢署17日依公然侮辱罪起訴宋男，另林男被依傷害罪起訴。

檢方調查時，宋乃午去年10月16日晚間7時開車欲前往耕莘醫院，由於醫院因防疫，將院前的雙向車道臨時改為單向車道，宋因不知此事，發現葬儀社接體車迎面而來，一時被嚇到而下車與對方理論。

宋與接體車林姓司機發生爭吵，宋怒罵林三字經，林則以噴辣椒水回擊，事後雙方互控公然侮辱、傷害。

檢方依醫院保全證詞，認定宋當時只是揮舞雨傘，宋傷害罪嫌不足，依公然侮辱罪起訴宋。

宋被控2002至2003年擔任前交通部長林陵三祕書時，洩露甄審委員名單給業者，收賄28萬，最高法院2010年11月判宋徒刑11年，褫奪公權8年定讞。

北檢2011年1月傳喚宋入監，宋偷渡大陸，北檢同年3月發布通緝。同年3月4日宋在珠海市被大陸公安逮捕，3月18日宋被押解返台歸案，北檢發監執行，2016年宋獲准假釋。