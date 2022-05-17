據美國之音報導，一家美國地理空間智慧信息公司說，對衛星圖像進行的分析顯示，中國繼續在南海有爭議的渚碧礁(Subi Reef)積極建造設施。美國印太司令部司令今年3月曾表示，中國至少已將它在南海建造的島礁中的三個完全軍事化，其中包括渚碧礁。中方向來主張對渚碧礁及附近海域擁有主權，但北京目前還沒有對Simularity的說法做出回應。

為衛星圖像分析開發人工智能技術的軟件公司Simularity Inc.對5月5日南海渚碧礁的衛星圖像與去年12月15日的衛星圖像進行對比後，發現了新的結構和7個活躍的建築工地。自1988年以來，中國一直佔據著這片珊瑚礁，但菲律賓、台灣和越南也聲稱對其擁有主權。

Simularity公司5月7日在其網站並通過推特公佈了這個新的發現。它表示，這7個活躍的建築工地位於這個珊瑚礁的北部和南部，可以看到卡車、建築設備和材料。

它說，在這些工地上可以看到「大量的沙子」，表明正在建造新的道路和結構。該公司公佈的衛星圖像顯示，在該島礁南部的一個地點，有新的圍牆和停車場，但它沒有對正在建造地點的可能功能得出進一步的結論。

這家公司利用人工智慧軟體和人類地理空間智慧分析，對南海的活動進行跟蹤並報告異常活動。

北京目前還沒有對Simularity的說法做出反應。但當該公司去年7月發表了有關中國船隻向海裡傾倒大量糞便和污水並對那裡的珊瑚礁造成損害的報告後，中國駐菲律賓大使館曾指控該公司「妖魔化」中國。

美國印太司令部司令約翰·阿奎利諾（John C.Aquilino）上將3月20日接受美聯社專訪時說，中國已將其在有爭議的南海建造的幾個島嶼中的至少三個完全軍事化，用反艦和防空導彈系統、雷射和干擾設備以及戰鬥機武裝這些島嶼。他說，中國這些日益咄咄逼人的舉動威脅到所有在該海域附近運作的國家。

阿奎利諾在採訪中說，在美濟礁(Mischief Reef)、渚碧礁和永暑礁(Fiery Cross)上建造的導彈庫、飛機庫、雷達系統和其他軍事設施的建設看起來已經完成，但中國是否會在其他地段建設軍事基礎設施還有待觀察。

「這些島嶼的功能是將中國的進攻能力擴展到其大陸海岸之外，」阿奎利諾說，「他們可以駕駛戰鬥機、轟炸機，再加上導彈系統的所有那些進攻能力。」

他說，任何在有爭議水道上空飛行的軍用和民用飛機都很容易進入中國這些島嶼上的導彈系統的射程。

「這就是存在的威脅，這就是為什麼這些島嶼的軍事化如此令人擔憂，」他說。「它們威脅到在附近以及所有國際海域和空域活動的所有國家。」

中國2013年開始在南沙群島進行大規模的疏濬和填海造島活動。渚碧礁是建造的幾個主要基地之一。

根據華盛頓戰略與國際研究中心的亞洲海事倡議 (AMTI) 的數據，到目前為止，中國在渚碧礁上填海造地的面積達到976英畝。

美國國務卿布林肯2021年7月11日發表聲明，宣佈延續川普政府在南海主權聲索問題上的政策，繼續認定中國對南海大部分海域的主權聲索完全不合法。美國國務院今年1月在一份報告中闡述了中國以歷史權利為依據在南海的大部分主張並無法律依據，並對北京聲稱擁有海洋權的100多個島礁進行了技術分析，探明這些島礁在潮水高位時被水淹沒，因此依據國際法，中國對這些島礁周邊12海浬的海域並不享有主權。這其中包括在自然狀態下被稱為低潮高地的渚碧礁。

2016年7月，一個國際仲裁庭也裁定中國對南海大片海域的主權主張不符合國際法。北京一直不接受這項仲裁。

美國與東協5月13日在華盛頓結束了2天的特別峰會後發表了一份聯合願景聲明，稱要致力於維護地區和平、安全、穩定及航行和飛越自由，重申需依據《聯合國海洋法公約》等國際法原則和平解決爭端。美國在峰會上承諾向東協國家提供一系列援助，包括為一項新的地區海上倡議提供6000萬美元資金。