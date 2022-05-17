前新北市長室秘書吳訓孝在初選勝出。（擷取自吳訓孝臉書）

國民黨新北市第四選區（三重、蘆洲）議員新人初選激烈，共3人搶2席提名席次，最終由「韓家軍」、前高雄市青年局長林鼎超、「侯家軍」前新北市長室秘書吳訓孝勝出，現任議員蔡明堂之子蔡政呈落馬，「韓家軍」、「侯家軍」雙雙出線，「侯家軍」出征扳回一城！

對於吳訓孝的初選結果，侯友宜今上午談及此事受訪回應，他一心一意把疫情做好唯有守護人民健康，才是他現在專心的事情，全力以赴做好防疫。

吳訓孝因青年且首次參選加權100％、林鼎超加權80％、蔡政呈因政二代條款加權70％。今民調結果林鼎超支持率41.158％（經加權後74.084％）居冠、其次是吳訓孝27.575％（經加權後55.15％），第三是蔡政呈31.26％（經加權後53.154％）。

打著「韓國瑜唯一支持」的林鼎超在選前最後關鍵時刻請韓國瑜幫忙錄音催票，林鼎超也感性說：「我從北部企業上班，到南下服務人民，這一路的職涯轉換和歷程全賴市長韓國瑜的提攜和信任，授權給我發揮所學照顧這塊土地的年輕人。」並找來立委陳玉珍陪同掃街，果然策略奏效，民調衝第一。

今年初離開市府投入選戰的吳訓孝則打出「鄉民參政！阿宅出戰！」、「新北市長侯友宜」唯一支持口號，因擬參選新北市第9選區（新店、深坑、石碇、烏來、坪林）的前新北市政府副發言人蔡畹鎣日前初選民調落敗，吳訓孝更有輸不得的壓力。

吳訓孝的父親吳勝文是連任四屆的三重光田里里長、母親沈美英是三重區工商企管婦女會理事長，也是三重區公所志工隊榮譽大隊長，深耕在地，吳訓孝也勤走基層，追垃圾車發傳單，選前找來立委林為洲錄製影片催票，果真為「侯家軍」扳回一城！另2名「侯家軍」前新北市政府副發言人戴湘儀、呂家愷則因黨內初選同額緣故不須初選，將直接挑戰年底大選。

跟著父親走訪地方大小行程的蔡政呈，政二代身分讓他打起選戰駕輕就熟，去年競選國民黨黨代表也獲新北市的第2高票，選前則找來擬參選台北市長的立委蔣萬安錄音拉票，強調自己入黨超過8年，非爲了選舉才加入，「少年仔真的要出來承擔、黨內需要年輕的力量」，可惜最終因僅加權70％而飲恨出局。

國民黨新北市黨部表示，新北市第四選區預計提名2位現任市議員黃桂蘭、王威元及林鼎超、吳訓孝，將報送提名審查暨評鑑小組通過薦請提名名單後，報送中央黨部。