今年以來，受到通膨數據難降、聯準會升息及企業獲利衰退等利空因素衝擊，美股出現劇烈震盪，有專家警告，股市狂歡派對已經結束，接下來將迎接沉默的十年，高獲利狀況已成往事。

紐約時報報導，紐約大學經濟學教授Richard Sylla曾在2011年準確預測未來十年投資股市將獲得巨大收穫，如今Richard Sylla再次對股市走勢發表看法，他認為，股市的狂歡派對已經結束，未來十年將是沉默的十年。

不僅如此，報導指出，從2011年開始的十年，每年投資標普500指數平均可以獲得17%的報酬，但是有不少分析師認為，從今以後的十年，平均每年的報酬率只剩5%，與過去十年相比出現明顯下滑。

研究機構Moody's Analytics首席經濟學家Mark Zandi也說，「過去30年來相當熱鬧的股市可能陷入沉寂，重要性無法再跟原來一樣，但我也還不清楚何者能夠取代股市。」

報導分析，過去十年股市能蓬勃發展，主要是受到長期低利率政策的加持，但近年通膨數據高，已對經濟造成威脅，打擊民眾的消費情緒，再加上聯準會有意升息，導致股市持續上衝的動能消失，逢低買入的策略也跟著失去用處。