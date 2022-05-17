為響應ESG（環境、社會、公司治理）趨勢，許多上市上櫃事業單位紛紛提出多樣政策，綠色公民行動聯盟檢視碳盤查、CSR（企業社會責任）報告，並在「ESG檢測儀」網站中排行，希望協助企業掌握自己跟同產業間的落差，找到還需改善的項目，藉此帶動企業向上競爭的正向循環，促使供應商改變。

「ESG檢測儀」，蒐集超過60項ESG指標，今天正式啟動，是第一個公開且完全免費的ESG資料庫，透過公開透明的數據看見企業真實的永續成績「ESG檢測儀」指標分為「E環境」、「S社會」、「G治理」三大類，涵蓋溫室氣體排放、能源使用、用水量、環境違規資料，也有公司營運狀況、違反勞基法、職災、工安事故、取得認證、稅務透明度等。現階段涵蓋水泥、石化、紡織纖維、化工、鋼鐵、半導體、光電七大行業別，收錄上百家企業，其餘行業與企業將持續納入。

綠色公民行動聯盟副秘書長曾虹文表示，「ESG檢測儀」是一個檢視企業減碳及永續發展的工具。過去，這些資料散在不同網站，甚至隱藏在厚厚的CSR報告書中，難以進行分析、比較，或是得透過付費的服務，才能掌握部分資訊。現在，「ESG檢測儀」提供一個免費、公開、透明的資料庫，不僅能快速掌握企業ESG各指標的真實表現，也能在同行業間進行指標的排序。一個按鍵就能掌握誰是標竿企業，誰還在末段班。

為減緩氣候變遷，台灣正與全球同步邁向2050淨零碳排，大眾最關注的溫室氣體排放資料也納入「ESG檢測儀」中。曾虹文指出，綠盟與其他環保團體透過「ESG檢測儀」的資料，分析出2020年製造業前十大碳排企業是哪些、以及其排碳狀況與減碳承諾。未來透過網站，誰已經承諾減碳？誰願意帶著上下游產業鏈一起減碳？誰還在迴避責任？距離淨零路徑還有多遠？都可一目了然。

「ESG檢測儀」也可提供金融業作為永續投資的參考資料。曾虹文指出，許多投資人支持ESG永續金融商品，相信重視環境、社會與公司治理的公司更能掌握未來趨勢。但許多金融商品宣稱是永續投資，卻納入高碳排企業，引發投資人質疑。透過「ESG檢測儀」，外界能檢視企業ESG的承諾與落實程度，防止企業漂綠、只做表面工夫，讓資金流入真正致力於永續轉型的企業，落實綠色金融。

台大氣候變遷與永續發展國際學位學程兼任助理教授趙家緯表示，「ESG檢測儀」亦揭示著台灣企業承諾須從公關宣傳，進到實質經營策略的改變，回到台灣在地的關切，進一步探究，企業對氣候行動的關注，是否可扭轉過往無視於環境與社會外部成本的褐色經濟模式？「ESG檢測儀」的建置對淨零轉型有極高的價值。