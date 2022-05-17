高雄是防疫模範生？ 柯文哲：比賽還沒開始 繼續看下去

近日傳出蔡英文總統召開防疫諮詢會議認為高雄市防疫模範生，相較下雙北防疫太早放手。台北市長柯文哲昨表示，「比賽還沒開始，繼續看下去」。對此，高雄市長陳其邁今（17）日表示，與台北市長柯文哲、新北市長侯友宜都是隊友互相打氣，共同面對的對手或敵人是COVID-19病毒。

陳其邁今在議會休息時間受訪時表示，「我們面對的對手或敵人是COVID-19病毒」，所以自己跟柯市長、侯市長彼此都是隊友，互相支持、打氣、撫慰，尤其是在面對疫情的時候，中央、地方，還有各縣市政府大家共同合作，才能夠落實。

陳其邁重申，與其他縣市過去在疫調、醫療資源上有很多合作，才能夠把防疫工作做好，所以自己跟柯市長是互相加油、打氣的隊友。

今天「0＋7」上路首日，陳其邁認為，疫情逐漸變成社區化、流感化，未來民眾防疫須加強自我防疫角色，而打好打滿3劑疫苗，更是每個人的責任。

陳其邁提到，快篩試劑能將風險降低，意即把R值降低，所以民眾假如有症狀，經快篩後，進行居家隔離，不能出門7天，當然也能讓疫情控制更好。

他說，高雄隨關懷包發放快篩試劑，現行大人3支、小孩2支，但對於大人的部分，他認為2支就足夠，其他是備用，可能家裡有其他的需求。

針對不少地方首長要求普發快篩劑，陳其邁再度掛保證說，高雄量能充足，但每個縣市政府還是有其專業，必須自己去採購，不能說高雄自己買200萬劑，但中央就沒給高雄，這樣也不公平。

陳其邁表示，希望中央按照確診數、班級數、學生數去分配快篩試劑，提供一個安全量，一個人最少幾支，而先前高雄超前部署準備買最多，隨著確診數變多，高市府會繼續加大、加快採購，也希望中央必須做量能最充足的支援。