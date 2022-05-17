本土疫情延燒，近期掀起防疫保單之亂，民進黨立委高嘉瑜今天痛批，金管會主委黃天牧近期在政府「防疫大作戰」廣告聲稱，「只要符合理賠條件，一定拿得到理賠金」，結果保險業者卻不理賠「自願隔離」，而且不理賠理由眾多，保單之亂已經變成鬧劇一場，黃天牧每天的疫情宣導廣告不僅變成假消息，更變成最大的諷刺。

高嘉瑜炮轟，黃天牧在防疫廣告口口聲聲「只要符合理賠條件 一定拿得到理賠金」變成最大笑話、假消息，因為「就算符合理賠條件 還是拿不到理賠金」。

高嘉瑜表示，保險公司不理賠理由百百種，中心思想就是「能不賠就不賠」，現在「0＋7」新制上路，保險業者揚言，打3劑選「3＋4居家隔離」也是「自願隔離」不理賠，難怪王必勝說保險造成PCR之亂、打破防疫布局，現在在保險公司眼裡打3劑也是不賠的理由，打3劑竟變成對保戶的懲罰。

另一個大笑話，複保險之亂竟是富邦自己打自己，富邦公司商品部設計出來的多種專案，裡面都放了「法傳」，所以保戶只要購買富邦兩個以上的專案，就打到自己了。

高嘉瑜舉例，民眾若買疫苗險又買了個人意外險，業者就會直接退件，所以是不能購買富邦兩樣以上商品的意思，甚至有保戶在保險期限還未到期前就被富邦強制退保。

高嘉瑜痛批，保單之亂已經變成鬧劇一場，持續神隱的金管會在google map上已被改成「金融監督管理委員會挺富邦輸不起」，誠信破產的保險公司跟金管會到底要怎麼面對保戶？黃天牧每天的疫情宣導廣告變成最大的諷刺。