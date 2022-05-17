《中國疾病預防控制中心周報》（英文版）5月16日報告了中國大陸首例確診感染新冠病毒Omicron亞型毒株「BA.2.12.1」的境外輸入病例的具體情況，來自非洲國家肯亞。

4月23日，一架從肯亞奈洛比起飛的國際航班KQ880抵達廣東省廣州市白雲國際機場。所有旅客均被轉移至隔離酒店進行14天常規醫學觀察和常規核酸檢測。

其中一名患者，27歲，中國男性，於4月27日報告新型冠狀病毒核酸陽性。該患者有完整的新冠病毒疫苗接種史，並且在過去14天內沒有接觸過其他新冠肺炎病例。確診後，他被轉至廣州市第八人民醫院接受治療。

2022年4月30日，使用Illumina MiniSeq平台對患者的鼻拭子樣本進行測序，基因分型結果顯示患者感染了奧密克戎亞型毒株BA.2.12.1。在刺突基因上共檢測到33個氨基酸突變位點。其中L452Q和S704L為BA.2.12.1亞譜系的關鍵位點。該序列已提交給國家基因組數據中心。

2022年5月4日，世界衛生組織提醒密切監測亞型BA.2.12.1。與其他Omicron亞型毒株相比，BA.2.12.1亞型具有更強的免疫逃逸能力，一些研究表明BA.2.12.1的傳播率比BA.2快23至27％。亞變異傳播非常迅速，導致美國許多地區重新流行，至少有17個國家報告了病例。