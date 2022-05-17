傳統淡季+大陸封控，峰源-KY(6807)首季出現虧損的窘境，不過，因應原物料上漲，公司已陸續重新議價，第2季逐步邁入家具產業旺季，獲利可望漸漸成長。

首季為家具業傳統淡季，農曆春節工作天數減少，加上材料成本恰逢中國大陸產能管控、疫情停工、通膨及戰爭等因素造成材料價格上漲，使得第一季材料成本上升；以及自有品牌產品配合主要客戶通路促銷及客戶銷售政策，認列相關銷售成本及費用等因素，峰源首季歸屬於母公司業主淨損860萬元，每股虧損0.19元。

峰源指出，第2季工作天數回歸正常，大陸供應鏈陸續復工緩解材料漲，公司也進行調整供應商及重新議價，另外，針對國際原物料的大漲，峰源適時調節庫存部位以降低短期衝擊。

在自有品牌部分，峰源-KY除了產品研發及優化選品策略以符合終端客戶需求之外，在產品品質、成本及費用上都將進行管控，以減少對於營運影響。隨著第二季以後逐步邁入家具產業旺季，且持續拓展其他客戶訂單，公司獲利將逐步成長。