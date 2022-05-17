B區的彩繪屋仍將繼續為露友服務。（武陵農場提供）

武陵農場將拆除B區空中帳篷，圖為A1區景觀屋。（武陵農場提供）

武陵農場將拆除B區空中帳篷，圖為A區景觀屋。（武陵農場提供）

武陵農場每年櫻花季總是一房難求，不少遊客為一睹櫻花風姿而改訂露營區，農場表示，露營區擁有282個營位，未來採總量管制發展，將拆除B區39頂空中帳篷，6月1日後進駐施工不再營運，還地於林，提升整體露營品質。

武陵農場露營區有282個營位，分為A、A1、B、C、D、D1共7區，包括一般棧板營位、高架帳篷、築夢屋及景觀屋，武陵櫻花季期間，露營區入住率高達8成，是賞櫻的另一種住宿選擇。

武陵農場副場長胡發韜表示，未來將採總量管制發展規劃243個營位，計畫今年6月拆除B區離地(50cm)空中帳篷30頂、離地(80cm)9頂。目前僅供預訂至5月31日止，6月1日後進駐拆除不再營運。

胡發韜指出，為了還地於林，提升整體露營品質，第一階段拆除B區，並作為臨時停車場，提供遊客露營、觀賞落羽松、水杉、花海使用；第二階段提升設施設備部分，已在規劃中。

露友聞訊後表示，空中帳篷是他的最愛，真的好可惜；有人則肯定農場做法，這樣能讓停車更寬闊；也有遊客希望能一併改善衛浴設備。

針對遊客反映衛浴部分，胡發韜回應，農場會加強相關設施維護；由於武陵農場是國家公園，後續會與雪霸處依據管（五）土地整體發展計畫進行整體設備提升，以提供給遊客更優質的使用空間。