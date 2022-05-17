北京從4月下旬本輪疫情以來，展開連續多輪的區域核酸篩查，至今仍有混採陽性陸續被檢出。北京佑安醫院感染綜合科主任醫師李侗曾解釋，「這是因為Omicron變異株傳播隱匿性強，感染者自己不會去主動篩查。」另外病毒感染後有空窗期，一般要2到4天才能夠檢出，可能出現第一輪篩查檢測不到，直到第二輪、第三輪才發現的情況。這也體現了多輪篩查的重要性。

李侗曾指出，疫情防控的進展取決於兩個方面，包含管控區域劃的夠不夠大，核酸檢測次數夠不夠多。換句話說，就是「篩查出的陽性病例是不是都出現在管控區域，社會面篩查還有沒有。」

據《北京日報》引述李侗曾說，如果最後一個陽性病例出現後一到兩個潛伏期內，該區域核酸篩查不再出現新的陽性者，就可以基本斷定已阻斷隱匿的傳染源。如果檢測區域在一到兩個潛伏期內還有新發病例出現，那麼就可能存在隱匿傳播尚未被發現，需要繼續進行核酸篩查。

此外，輕症與無症狀感染者增多，導致疫情傳播隱匿性增強。這也是本輪疫情核酸檢測區域要比以往更大的原因。

他說明，這主要是考慮病毒傳播速度太快，如果還是照以前的方式去檢測，力道可能不夠。很多感染者流動性大，甚至跨區跑。儘量避免因人員流動造成病毒隱匿在管控圈外，儘快把潛在感染者都找到，才能儘早切斷病毒傳播鏈。