許多職場求職者，通常會被詢問經歷和專長等題目，但色情片女優跟片商見面時被問到的東西跟就不太一樣了，日前女優七瀨愛麗絲(七瀬アリス)在Youtube頻道親自揭露面試時被要求填寫的資料，履歷必須填寫曝光所有隱私，包括和幾個男人上過床、性經歷等都要回答，問越仔細代表片商越害怕出事。

女優七瀨愛麗絲大方坦承跟幾個男生上過床。(圖/七瀨愛麗絲 Twitter)

台灣研究日本成人片專家「一劍浣春秋」，16日在網站《Play NO.1》點出，日本片商會問得如此仔細，講白了就是怕會出狀況，這樣日後拍攝企劃被拒絕，或者懼怕事後被女優指稱是強迫拍攝，才會在面試時間問得鉅細靡遺，包括尺度、地雷都會希望告知，可見這一行有多麼地小心。

七瀨愛麗絲已和50人啪啪啪過，還親自說明自己尺度大小。(圖/七瀨愛麗絲 Twitter)

七瀨愛麗絲本身填寫的履歷內容中，她配合度極高，提及她可以自己化妝、自備服裝，或是染頭髮、曬黑，地點和時間也沒去設限，自己全身都是敏感帶。第1次發生性經驗是在16歲，目前已經和超過50人啪啪，一天內最多開戰7次，曾經拍攝坐在計程車內幫男性吞吐的企劃。

七瀨愛麗絲願意接受虐待劇情，也提到平常有在吃避孕藥，月經來照樣上床開戰拍片。(圖/七瀨愛麗絲 Twitter)

七瀨愛麗絲也表示，自己能接受輕度的凌虐劇情，譬如綑綁、掐脖子等等，其實屬於會讓人不舒服的動作，並說到不喜歡被打屁股，也抗拒頭部被壓到水裡的虐待。她還表示自己由於經期不順，平時有在吃避孕藥調經，因此就算拍片恰好遇上大姨媽，她也會塞入海棉繼續去完成拍攝。