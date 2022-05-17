美系外資針對大陸智慧型手機市場出具最新研究報告，在市場短期持續低迷下，相對青睞具有市占率提升以及規格升級題材的個股，在亞股中點名12檔買進名單、4檔賣出名單，其中，台股中台積電(2330)、聯發科(2454)均在買進名單中，大立光(3008)則在喊賣個股中。

美系外資表示，大陸智慧手機出貨量3月出貨量為2100萬支，月增加45%、年減少40%，滲透率約75%，在出貨量放緩下滲透率比預期低。在鏡頭部分，2/5/8MPx比重仍然很高，佔年初至今推出的智慧手機相機總數的48%。

美系外資表示，大陸智慧手機3月出貨量年減少40%，預計在疫情衝擊下，大陸智慧型手機市場4月將持續低迷，自4月以來，已經調降智慧型手機供應鏈第二季營收預估，降幅1~44%，也調整追蹤個股的營收年成長率幅度-8-17%。

美系外資表示，在溫和的市場增長下，仍然對智慧手機零組件個股保持選擇性，更青睞市場份額獲得者或產品組合升級/產品線的個股，點名買進聖邦微電子、上海韋爾半導體、立訊、瑞聲科技、聞泰科技、京東方、歐菲光、卓勝微、虹軟科技、聯發科(2454)、台積電(2330)和中芯國際，賣出名單則有ASM太平洋科技、江蘇長電、大立光、舜宇光學。