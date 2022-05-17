新竹縣寶山鄉三峰路由峨眉往寶山交流道方向，上午9時許一名女子騎乘機車與一輛聯結車發生碰撞，女子疑似遭撞後捲入車底下，警消獲報後前往，傷者傷勢嚴重已送醫急救。目前警方正查明車籍資料確認身分中，並已調閱路口監視器、行車紀錄器以釐清事發過程及原因。