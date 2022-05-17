機車捲入聯結車車底 女子傷重送醫 11:032022/05/17 中時 邱立雅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新竹縣寶山鄉17日上午發生一起車禍，傷者傷勢嚴重送醫急救。（民眾提供／邱立雅竹縣傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新竹縣寶山鄉三峰路由峨眉往寶山交流道方向，上午9時許一名女子騎乘機車與一輛聯結車發生碰撞，女子疑似遭撞後捲入車底下，警消獲報後前往，傷者傷勢嚴重已送醫急救。目前警方正查明車籍資料確認身分中，並已調閱路口監視器、行車紀錄器以釐清事發過程及原因。 慶生變調怒砸車 高雄男替女友出氣慘被法辦 雷軍將進軍業餘汽車博主 關注試駕、改裝、賽車 #聯結車 #車底 #機車 #傷重 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 推進淨零排放，四位立委提建言－王婉諭 部會應訂年度電動化目標 04:102022/05/17 財經要聞 送便當給醫護 男大生摔車遭輾斃 04:102022/05/17 社會新聞 運動休旅新車亮相掀話題 04:102022/05/17 時尚消費 9月大嬰掙脫安全座椅 媽媽嚇壞臨停困車內 09:072022/05/17 社會 西濱兩曳引車追撞 南下交通受阻10分鐘排除 10:062022/05/17 社會 立隆訂單滿載 H2營運樂觀 04:102022/05/17 證券．權證 憂俄烏戰供應受阻 汽車業 急用鉑金取代鈀金 04:102022/05/17 全球財經 龍潭14歲國中女遭撞飛搶救4天身亡 3000人湧入哀悼：當個快樂天使 07:302022/05/17 社會 推進淨零排放，四位立委提建言－黃秀芳 應推動電動運具向下扎根 04:102022/05/17 財經要聞 《電子零件》兩需求強勁 健和興今年業績戰新高 09:082022/05/17 財經 他「狗爬式」啪啪背後偷拍性愛片 女友怒告：沒說每次都可以 08:532022/05/17 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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