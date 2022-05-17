指揮中心再度調整居家隔離政策，自今日起，確診者「同住家人」若完成三劑疫苗接種，得以免除居家隔離，但未完成3劑疫苗接種，仍維持3天居家隔離，但是防疫保單要如何理賠？金管會產險組長陳清源今日表示，仍要看疾管署開立居家隔離方式通知如何。

陳清源參加立委郭國文舉行「家長陪同不理賠？ 金管會創『自願隔離』打臉疾管署，政府應統一口徑！ 」記者會，針對0＋7的新制上路，防疫保單如何理賠相關議題，他回應，未來理賠需要什麼樣的文件，金管會已經請公會整理出來，向外說明，這樣民眾申請理賠才有依據，也不會產生信任的問題。

指揮中心再宣布，如果確診者「同住家人」完成3劑疫苗接種，可不必居家隔離；但若僅打2劑，還是得隔離3天。

陳清源指出，目前符合衛福部的「0＋7」要件，必須要打3劑以上、陰性、自主管理才可以外出；但是如果未滿3劑就不符合要件，所以民眾申請還是要看疾管署居家隔離通知的方式如何。

有產險業者表示，還要加附小黃卡，讓業者比對健康存摺的注射紀錄。陳清源表示，對於理賠要申請理賠的文件，金管會已經請產險公會訂立相關規則並對外說明。