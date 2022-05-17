國內疫情持續攀升，大量病患湧入醫院，一位護理師私訊工會，指出這波疫情重創整個醫療院所，是執業以來最慘重的，指出她工作的醫院全院200多位病人、醫護全部染疫，為了照政府規定隔離7天，護士被逼著只能住醫院或在家隔離，但醫院掛號室、藥局在全部隔離下，面臨門診停擺、病人斷藥危機，嘆道「難怪很多醫院護理人員不快篩了，篩了只會讓醫療崩盤」。

台灣護師醫療產業工會理事長陳玉鳳昨天在臉書PO出一位護理師的私訊截圖，該護理師指出，她執業的醫院從發生第一個確診案例起，一個星期內全院200多位病人、醫護人員全部染疫，雖然大家生病還是來上班，確診護士顧陽性病人，但政府規定居家隔離地址要固定一個地方，不可以住家和醫院兩頭跑，讓醫院急得跳腳，因為每個護士都有家庭，小孩，誰願意住醫院、照顧確診者？

該護理師指出，醫護人力短缺下，最後醫院與護士達成共識，願意居家隔離地址寫醫院者，一天有1千多元，願意上班者，一個班2千多元，最後勉強募集到最基本的人力。

該護理師怒批，政府的確診隔離7天政策是美意，但整個醫療大亂，後續備案也沒有，導致醫院掛號室，藥局也全部隔離，目前面臨門診停擺、病人面臨斷藥的危機，直呼難怪很多醫院護理人員不快篩了，篩了只會讓醫療崩盤，「不是我們不願意照顧確診者，是政府電子圍籬綁住了我們」。