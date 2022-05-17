日本地下女團「panyamelt（パニャメルト）」出道時就因成員各個長相甜美並穿著俏麗的蘿莉裝扮而受到大批粉絲喜愛。其中，23歲成員永田花乃除了積極發展演藝事業外，私底下還與另一名男性友人河野祐樹共同經營變裝咖啡廳，但近日卻傳出她涉嫌要求店內女員工非法陪酒，遭到警方逮捕。

根據日本媒體《朝日新聞》的報導，日本地下偶像永田花乃與河野祐樹於2011年11月共同創立變裝咖啡廳「DENPA ROOM」，並將咖啡廳經營的有聲有色，但根據警方的調查，該咖啡廳並沒有取得由東京都公安委員會所發放「風俗營業許可證」，卻要求店內女性員工穿上火辣的女警、巫女、幼稚園女童等制服陪男顧客飲酒作樂，使該店單日營業額高達15萬日幣（約新台幣3.4萬元），不過警方也發現其中2位女性員工只有17歲還尚未成年卻被要求陪酒實屬違法，因此16日警方依違反風俗營業將永田花乃與河野祐樹逮捕歸案。

永田花乃與河野祐樹被帶回警局後雖坦承犯案，但河野祐樹卻堅稱自己並未參與經營只是幫忙，而消息曝光後讓「panyamelt」粉絲們相當震驚，在網路上掀起熱烈討論，而永田花乃隨後緊急將原本公開的推特帳號轉為私人，並暫停活動，避免遭到網友攻擊。

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