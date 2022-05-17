曾有性侵前科的「星探之狼」陳輝鴻，2018年涉嫌假扮星探，佯稱幫一位17歲少女介紹演藝工作，將少女留宿在住處後，伺機下藥性侵，所幸少女當時正在跟阿姨通電話，讓他事跡敗露而收手。陳男一、二審均依以藥劑強制性交未遂罪，判處6年徒刑，最高法院17日駁回其上訴，全案定讞。

陳男2005年前便曾性侵一名10歲國小女童，過程中還強拍女童裸照，2006年再度遇到女童獨自返家，又想故技重施，所幸被女童祖父發現即時制止，後來陳男被依對未滿14歲少女強制性交罪，判刑7年6月確定，不料他出獄後仍不悔改。

2018年4月間，陳男自稱是娛樂公司星探，邀請一名外型亮麗的17歲少女，自台北南下試鏡，再藉口試鏡地點在軍營，一般民眾不得進入，騙得少女母親先行返回台北，接著將少女帶回自己住處留宿。

當晚陳男拿安眠藥謊稱感冒藥給少女服用，打算趁藥效發作時加以性侵，幸好當晚少女阿姨因擔心少女留宿陌生人家中，正好跟少女在通電話，驚聞少女呼救，隔著電話大聲喝叱陳男，才逼得他罷手。少女則在安全離開陳男住處後，與男友會合立刻報警。