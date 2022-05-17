【愛傳媒簡秀枝專欄】「看得見的，和看不見的，都同時存在。但，你還是比較喜歡我親口對你說，我，還在嗎？」

仲崑低沈的嗓音，一個字一個字緩慢地念著，近百米深的舞台上，舞者素裝定位，橘黃色光暈，盈溢在舞台上。故事從台灣嘉明湖緣起。

「你看著我，看著我的眼睛，許我一個未來！」錯殺天倫，血流成河中，而死無葬身之地，成為浮屍，汨汨悲哀，劇已落幕，但低迴旋盪，久久不去。

第3次進入台北表演藝術中心，第一次近距離欣賞劇場排練，即新鮮又激動。由荷蘭籍建築師雷姆・庫哈斯（Rem Koolhaas，1944-）的OMA團隊擔綱設計的藍盒子空間，建築設計師簡學義的舞台設計，看到人稱「皮蛋豆腐」的硬體建築完成之後，時間與空間層次的創意軟件，也跟著急起直追。

藍色的席座上，劉若瑀、簡學義、謝春德、張裕能等排排坐，為5個月後即將以《NEXEN 未來密碼 — 浮光疊影劇場》之名，在「2022台北藝術節」作為開幕演出，謝春德帶著團隊，臨淵履薄的心情，全寫在臉上。

取名為《NEXEN 未來密碼 — 浮光疊影劇場》，是根據謝春德的詩集「NEXEN時間之血」延伸，饒富創意，是跨域、跨界、跨世代的演出，令人怦然心動。

雖然沒有實體道具，有舞者仍帶著手機瞄對話，塑膠掃把替長槍，鋼琴家坐在沒有鋼琴的舞台，展露十指神功，讓觀眾延伸更多創意，拉著布條進行愛慾交配與胎兒出生的過程，不禁讓人會心一笑。

未來人類穿越平行宇宙抵達現世，卻發現家鄉，已成陌生之地，地球陷入資源匱乏與自然人與生化複製人，互相殺戮中。

仍然保有原慾與自然共存的「道」一家人，他們彷佛是來自宇宙的鏡像，返照宇宙，也就是成為相同的自己，大家在多層次的時間與空間裡，重新定義生與死，還有那裡才是靈魂的棲所，頗耐人尋味。

前衛視覺藝術家謝春德，以其詩意的語言、強烈的超現實美學構圖，結合戲劇、現代舞、舞踏、影像多媒體、詩與音樂構築的反烏托邦寓言大戲 —《NEXEN 未來密碼》，藉臺北表演藝術中心超級大劇院，創造視覺的多維度空間，帶領觀眾往返於生與死、靈與肉的意識通道，詰問存在的形式與價值。

雷姆・庫哈斯以士林夜市「鴛鴦麻辣火鍋」為概念，參考羅馬競技場，以後院相連，設計出大劇場、球劇場與藍盒子，為台灣的舞台空間、欣賞視角以及參觀動線的革命，意義非凡。

《NEXEN 未來密碼 — 浮光疊影劇場》在超級大劇院中的兩個劇場作排練，呈現了「一則故事兩種視角」，非常新鮮，分別是一邊面向大劇院觀眾席與另一邊藍盒子觀眾席，前者主要以戲劇結合舞蹈進行線性敘事，後者則以舞蹈與投影藝術表現人物與時代的靈魂掙扎與內在衝突，觀眾根據所購票種入座後，在演出中無法更換觀賞視角，正因為如此，倍增想像空間。

劉若瑀董事長說，她愛看劇，星期天出現排練場，不是來加班，而是來賞劇，先睹為快。變型合創，是視覺享受，好看，值得用心看，大家把夢想繼續演下去，因為，存在就有力量。

劉若瑀日前曾告訴媒體，北藝中心最特別之處，是陪伴城市與城市裡的人成長，我們會提供時間與平台，透過不停的省思、研究、討論與實作，說未來的藝文場域，打開可能，成為可能。

簡學義對於該劇從文字腳本，到具體舞台，連結起來，非常新鮮。該空間，兩極是觀眾席，同時存在，但他們會看到不同視角。他的工作，就是處理空間，如何在時間中呈現延續性，創造空間的層次感。

原創藝術家謝春德強調該劇不只創意超前，空間呈現、時尚服飾、團員優秀，都是一時之選，值得期待。例如，薛喻鮮率舞團獲佛朗明哥賽團體首獎，名揚西班牙；盧佳慧也得了國際大獎，頒獎典禮就在米蘭附近的歌劇院。余佩真自己作曲、自己主唱、黃仲崑與黃遠父子同台飆藝、李泰祥兒子李奕青⋯，可說人才濟濟。最難得的是音樂中的詩女武神所朗讀是胡德夫，大師力挺，讓夢想也變得紥實有趣了起來！

最近飽受雜音困擾的謝春德，語帶幽默，「我的律師朋友告訴我，真實人生，也像一個舞台，經歷越多波折，越能累積能量，成為表演舞台上的天籟與靈魂！」忙完排練，他馬不停蹄，為該劇龎大製作的資金缺口，繼續奔波。

作者為典藏雜誌社社長

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