新北2歲重症童病逝後，催生出「2歲童條款」，讓生命危急確診者可自行就醫，但國民黨立委賴士葆表指出，前幾天基隆2歲染疫病童高燒42度，卻被數間醫院拒收最後不治，結果指揮中心與基隆衛生局開始推拖卸責，感嘆說「疼惜來不及長大的生命」。

賴士葆昨（16）日在臉書表示，中央說病床足夠，還有50％的空床，但那卻是全國的統計數字，如今的實際狀況是雙北成為疫情重災區，醫療量能早已滿載，就算真的挪得出空床位，也沒有足夠的醫護人力支援，各科醫師都被輪流調派支援確診患者，其他疾病的患者已相對被排擠。

賴士葆指出，0歲至5歲的嬰幼兒沒有疫苗施打，處在極大風險中，隨著疫情的蔓延及擴散，台灣9歲以下的兒童已有6萬人染疫，占全國的確診數11％，政府有責任將傷害減到最低，「專家提議設兒童專責醫院，疫情已經延燒，還來得及嗎？」

賴士葆說，基隆2歲染疫童轉診困難，最後宣告不治，但人民看到的只有指揮中心與衛生局互相推託卸責，「疼惜來不及長大的生命染疫，給我們更多提醒與警訊。」