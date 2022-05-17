居家隔離措施８ 「3＋4」今起鬆綁，家人確診只要打過三劑且快篩陰，就可適用「0＋7」免隔離，全國教育產業總工會今發布新聞稿指出，教師若為密切接觸者，打滿3劑疫苗、快篩陰就可到校上課，家長將不會放心讓小孩到校；全國中小學校長協會則建議，老師目前應繼續適用舊制「3＋4」，學校才有辦法運作。

國內疫情大爆發，立法院法制局及全國中小學校長協會均要求中小學至少停課兩周，但教育部主秘廖興國昨天表示，全台一致性停課，會影響到學生學習，因此確定不會主動提此政策給指揮中心。

對此，全教產今天反問，目前疫情嚴重，教學現場混亂至極，學生不知道下一節是否會突然停課、老師也不知道隔天是否被通知停課，學生受教權處於不穩定狀態，難道這樣不影響學生學習嗎？

尤其「3＋4居家隔離」防疫政策，今天起改成「0＋7」，全教產問教育部，有沒有因應措施或配套方案？教師若為密切接觸者，打滿3劑疫苗、快篩陰就可到校上課嗎，恐引起家長恐慌，群起幫孩子請假，這樣不會影響學生學習嗎？因此他們建議停課到暑假。

「不知道政府在快什麼」，國教行動聯盟家長部長王瀚陽質疑，防疫政策一直在放寬，感覺上是要國人趕快染疫，度過疫情高峰後，「趕快去忙選舉」。問題是，多數人不想早點染疫，尤其現在少子化，小孩子生得少，只要有一個小朋友染疫後出事，就會造成家長恐慌。

王瀚陽指出，「3＋4居家隔離」防疫政策改成「0＋7」，教師若適用，他們仍具有傳播病毒的風險，這會讓家長陷入焦慮，將考慮為小孩一直請假，以避免被感染。對於政府的防疫思維，他覺得很「無言」。

全國中小學校長協會理事長、新北市新莊國小校長張信務表示，老師如果也適用「0＋7」政策，家長將不放心讓小孩到學校來，新北市正在考慮讓教育人員仍維持適用「3＋4隔離」政策，他也建議教育部據此進行全國統一，且政府防疫政策放寬速度不要太快，否則學校會跟不上。