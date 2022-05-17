5566孫協志、王仁甫與許孟哲即將舉辦「2056二十週年演唱會」。（LiTV、華貴娛樂提供）

最強人氣天團5566即將於高雄巨蛋舉辦「2056 二十週年演唱會」，日前三帥孫協志、王仁甫與許孟哲接受LiTV專訪，聊到出道二十年來改變最多的地方，孫協志先說，比起以前5566剛出道時期，自己是胖蠻多的，「哈！其實是心態啦！我覺得心態越來越棒，男人就是不斷經過歲月的洗禮，心態會越來越成熟！」許孟哲也附和除了心態外，改變最多就是懂得珍惜，至於王仁甫則是知足，憶起年少過往的汲汲營營，經過淬礪後漸漸懂得感恩，「我已經不會有那麼遠大的抱負，我開始珍惜身邊大家給我的養分，跟所有人給我的愛！」王仁甫說。

這次舉辦「2056 二十週年演唱會」，除了再三感激，孫協志、王仁甫與許孟哲心心念念要把粉絲照顧妥當，王仁甫說：「相信辦演唱會同時，應該也還是要戴口罩，上次我們在高雄，大家哭到連口罩都是濕的，我就覺得可能是太久沒看到我們，因此激動到流淚，或是跟著大聲唱時激動的汗水交織，所以希望有口罩廠商可以來贊助。」孫協志說：「衛生紙廠商也可以來找我們！我覺得粉絲這次可能要認真多準備口罩跟衛生紙。」許孟哲接著：「我覺得大家過程中，也一定會尖叫、口渴，但我們把口罩拿下喝水，有可能會有疫情風險，所以吸管這時也很重要！吸管的廠商也可以來找我們合作！」孫協志加碼又補充說空有吸管沒有用，也要有飲品或是水，一整組比較周到。三人一搭一唱的工商時間笑點滿分。

問到三帥2056年誰會變糟老頭子？想了想，孫協志覺得應該是自己，私下不修邊幅的他，2056年正逢78歲，應該是什麼都不想管的豁達人生；許孟哲表示不擔心糟，反而擔心胖，「反正也沒有要上電視，不用走偶像路線，我就一直吃…一直吃我喜歡的漢堡跟洋芋片！」王仁甫則回：「2056年我覺得我應該會變成一個流浪漢！我一直很希望自己頭髮能留很長…很長，然後開著露營車，感受ROCKER、嬉皮這樣！但我應該也會變得很胖，記得跟小孩一起看『復仇者聯盟：終局之戰』，雷神索爾不是變胖一圈嗎？小孩就對我說『爸你以後應該就是這樣子喔？』，我說對！如果不當藝人應該就是這樣子…哈！」。

王仁甫被拱露「人魚線」超越自己，但他說「我覺得這個部分我們先保留，但我先告訴大家，我可以露的是扁桃腺，我會把聲音顧好！」孫協志笑到沒叮沒噹，「露什麼扁桃腺啦！不然眼線也可以啊！」孫協志說：「我覺得我們走到這個年紀了，應該不是用人魚線來搏版面的程度…。」笑完一輪後，王仁甫感性說：「這次我們的表演真的非常精彩，跟以往大家看到的不一樣，因為畢竟二十周年了，我們希望二十周年讓大家看到是一個不一樣的5566，不管是整個舞台、整個我們的音樂，也包括個人表演的部分，都希望讓大家有耳目一新的感覺！」。LiTV專訪5566孫協志、王仁甫與許孟哲免費收看網址：https：／／bit.ly／3srI4m8 。