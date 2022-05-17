預期主要央行緊縮，對經濟及通膨的壓抑效果，將於下半年逐漸顯現，隨殖利率彈升後評價面吸引力浮現，可留意債券資產分批低接機會，首選美元計價投資級債，及受惠高油價的波灣債券型基金。

統計近一周固定收益型ETF多獲資金淨流入，整體固定收益型ETF淨流入67.10億美元，主要流入美國固定收益型ETF 91.50億美元，新興市場也有0.86億美元資金淨流入。反觀歐洲、全球、新興市場當地貨幣分別遭4.79億、2.91億與1.44億美元淨流出。

以投資信評類別觀察，投資級固定收益ETF近一周獲淨流入94.66億美元，非投資級固定收益ETF遭淨流出14.55億美元。另就美國投資公司協會（ICI）資料顯示，截至5月11日美國貨幣基金規模4.5兆美元，較前一周減少0.25％。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克表示，今年第一季企業獲利大致符合預期，接下來的時間，企業將開始面臨充滿挑戰的總經環境。需求仍然強勁、供應鏈與物流問題仍存、大陸仍實施防疫封鎖也將連帶影響美國及全球經濟。

與此同時，美國失業率接近歷史低點、同時仍有許多職缺待填補，就業市場強勁，雖然市場下跌加上通膨高漲，但家計單位財富與薪資水準維持強勁，消費者所面臨的挑戰在於如何維持購買力。整體而言，強韌的美國就業市場，將可望遞延或避免經濟陷入衰退。

富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金經理人莫海迪．柯弗指出，波灣債市為商品價格上揚的受惠區域之一，波灣國家政府財政可受惠於油價上漲增加、收入強化其債信品質，具備防禦基因，預期波灣債市防禦特性可再次被凸顯，且隨著殖利率水準與債市價格，已相當程度反應聯準會未來鷹派升息路徑，評估未來投資風險可望降低。