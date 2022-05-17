近日總人口超過百萬的四川省廣安市鄰水縣爆發疫情，一周內感染者已達496例。原本5月8日四川無新增本土確診與無症狀感染者。但隔天9日成為四川疫情轉捩點。統計至15日四川省共報告527例本土感染者，其中廣安市累計501例，又有496例是在鄰水縣。目前除廣安市外，巴中、樂山、達州、資陽等地也出現零星感染病例。

據《中國慈善家雜誌》引述鄰水縣應對新型冠狀病毒肺炎疫情應急指揮部工作人員說法，零號病人是上海返鄉人員，「網約車司機載過那個上海回來的人」。

據廣安市官方通報，經基因檢測確定，此次疫情病毒溯源為Omicron的BA2.2變異株。而鄰水縣地處川東門戶，是四川省距離重慶主城區最近的縣，縣城到重慶主城區的距離為90公里。全縣面積1909平方公里，轄下25個鄉鎮335個村居，總人口101萬，是全四川20個百萬人口大縣之一。

根據四川省衛健委通報，9日四川新增本土無症狀感染者3例，均在廣安市鄰水縣。隔天新增無症狀感染者8例，7例在鄰水縣。

疫情發生後，鄰水縣10日起實施全域封閉靜態管理。12日緊挨鄰水縣的華鎣市也實施全域臨時靜態管理，再之後武勝縣、岳池縣相繼發佈通告，除購買生活必需物資、核酸檢測、就醫等需求外，非必要不出門、不進入公共場所。