黃瑄近日上演大老婆的反擊。（三立提供）

黃瑄近日上演大老婆的反擊。（三立提供）

黃瑄貼出確診前與劇中家人及伊正合照。（三立提供）

三立8點檔《一家團圓》4月才爆發主演群接連確診風暴，近來女主角李燕、張郁婕、余秉諺等人陸續康復歸隊，但5月又接連爆出林珮君、江宏恩確診，伊正昨「快篩陽性」後返家隔離，劇中正義感十足大姊王雅芳、近期上演大老婆反擊的黃瑄，今（17日）也宣布自己快篩呈現陽性，還打趣自嘲：「我也變成二線演員了！」

黃瑄受訪時表示，目前身體狀況還好，「就是頭痛跟喉嚨乾且爆痛、吞東西有點困難，比較不舒服，但沒發燒」。她說還好自己昨天「超前部署」已預約PCR ，所以今天一早就去排隊做了，幸好兒子快篩陰性，家人也都快篩陰性，「前幾天劇組又開始陸續有人確診，我就跟小孩家人分開住樓上樓下，我住樓上，在家也都戴口罩，幸好他們都平安」，覺得可惜的是很久沒抱兒子，這次難得在家，又偏偏要保持距離、不敢接近。

黃瑄劇中老公余秉諺確診復原後才剛歸隊，她也正上演大老婆的反擊，正面迎戰老公余秉諺的第三者，近期還和劇中兒子全全骨肉分離的濃烈悲傷戲份，豈料也不幸染疫。黃瑄之前一直以為自己是傳說中不會染疫那十分之一，但上周六外景淋雨戲拍完，天寒加上免疫力下降，開始出現頭痛、咳嗽、痰及少量鼻水徵狀，自行快篩沒事，周日先告知劇組，快篩仍陰性，直到周一早上進劇組前快篩也還是陰性，當沒症狀的伊正快篩陽性，劇組要求她現場再篩一次，也仍是陰性，因此戲照拍，並一路拍到今天凌晨，收工後自行快篩陽性，趕緊告知製作單位、經紀人。