台灣本土疫情升溫，許多民眾都接種新冠肺炎疫苗，指揮中心也不斷呼籲民眾盡快完整接種3劑疫苗，不過近日就有接種站出現一位辣妹穿著削肩小背心現身打疫苗，還吸引排隊的阿伯直呼：「前面那個女生沒穿衣服」，而這位辣妹的身分也被起底，她就是在臉書擁有242萬粉絲追蹤的國光女神許薇安。

許薇安日前現身接種站要打第三劑疫苗，為方便打針，她身穿露背、削肩的膚色背心，大方露出手臂、香肩和白嫩美背，由於背心和膚色實在太接近，讓後面排隊的伯伯以為她沒穿衣，還直呼：「快點看喔...前面那個女生沒穿衣服」。

許薇安極辣的打疫苗穿搭，也讓電玩實況主張小筑直呼：「背影好像沒穿」，網友也留言：「這樣穿衣好，方便打針」、「背面乍看之下，是真的會像沒有穿」、「打疫苗都能看到美背」，有人則說：「阿伯真不識貨，穿這樣是為了方便打疫苗啦」，還釣出許薇安回應：「真的懂我」。

模特兒出身的許薇安，不只擁一張甜美臉蛋和前凸後翹的火辣身材，她還有一雙迷人電眼，許薇安在平面模特兒、廣告拍攝、活動主持領域都積極表現，同時，許薇安也上過《康熙來了》、《國光幫幫忙》等綜藝節目，並曾獲選為《FHM》看板女郎冠軍，讓她擁有高人氣。