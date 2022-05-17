知名樂團「蘇打綠」與前老闆林暐哲爆合約糾紛，改名「魚丁糸」繼續演藝事業，一審判吳青峰等6名團員敗訴，駁回移轉商標聲請。團員上訴二審，智慧財產法院認為，林暐哲是「蘇打綠」商標實質權利人，團員經紀合約終止後，主張登記共有並無理由，且「有人可以不GOOGLE講出蘇打綠全部成員嘛」等網路文章指出，消費者無法將6名團員與蘇打綠連結，因此判團員敗訴。

魚丁糸團員認為，「蘇打綠Sodagreen」商標是主唱青峰考量清新活潑年輕的形象而設計、手寫創作而成，具有原創性，且成團、定名等事實都發生在簽約前，具有彰顯個別性、同一性功能，應受著作權、人格權、姓名權保障，認為林暐哲音樂社未經同意擅自延展商標權，因此請求返還商標，但台北地院去年判處合約不存在，駁回移轉商標聲請。

6名團員不滿上訴，並強調與林暐哲音樂社的經紀合約從2004年續存至2014年止，之後雙方基於默契還是有持續推展全球巡迴演唱會等合作，但未簽署契約，直至2017年休團，合意經紀關係才終止。不過，林暐哲音樂社仍持續執行經紀合約，為團員申請註冊取得蘇打綠商標的登記名義人，既然雙方經紀合約已終止，林暐哲音樂社就無繼續管理、使用商標的依據。

不過，林暐哲音樂社抗辯指，申請註冊、移轉與延展商標的過程均合法，且公告至今已超過10多年，商標註冊也超過評定的法定5年期限，消費者都可知林暐哲音樂社是商標權利人，團員不得爭執商標應予撤銷效力等事，因此對方主張移轉商標並無理由。

智財法院認為，6名團員一開始主張「蘇打綠Sodagreen」是由吳青峰、史俊威2人發想，而後說詞又改成吳青峰個人創作、6人共同發想，說法一變再變，顯然無法證明其共有蘇打綠Sodagreen。另外，依據「蘇打綠的其他團員現在在想什麼」、「有人可以不GOOGLE講出蘇打綠全部成員嘛」等網路文章可證，團體創立至今，大多數消費者無法將6名團員與蘇打綠產生連結，因此團員主張共有姓名權，並非事實。

此外，林暐哲音樂社與團員的經紀合約中，並未提及蘇打綠商標註冊等字樣，團員不得請求移轉商標，林暐哲音樂社申請商標時，客觀上是該音樂社的事務，與團員並無相關，因此團員主張對方是不法管理，並無依據。且林暐哲音樂社也未與團員成立過合意「信託關係」，因此團員主張請求轉移商標於法也屬無據。