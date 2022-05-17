金針不僅開花時美不勝收，更是富含維生素及礦物質鐵的營養食材，略帶清香爽脆的口感，是餐桌上雖少見但很受歡迎的菜餚。許多人以為新鮮金針只有在秋天高山金針花季時才有，事實上，台灣還有平地品種的金針花，花期是每年的4 至 6 月，所以市場上有時會看到新鮮的金針。不過食藥署強調，食用新鮮金針前，務必要先用水浸泡1小時以上，然後用沸水燙熟煮透，才能避免「秋水仙鹼」引發腹瀉。

脊骨神經醫師黃如玉在臉書中透露，在市場買了新鮮的金針花後，聽了老闆建議，就把新鮮金針花跟肉絲炒成一盤，結果1小時後，夫妻連同幼兒1家3口輪流腹瀉，她驚嚇之餘趕緊查了資料後才知道，原來料理新鮮金針之前，有重要不能忽略的動作。

食藥署指出，料理未曬乾的新鮮金針花前，務必先用水浸泡1小時以上，再用沸水燙熟煮透，接著再搭配食材做成料理。泡水、燙熟的步驟，已經使金針內的秋水仙鹼被破壞，就能去除毒素，避免食物中毒。

食藥署提醒，吃下未徹底煮熟的新鮮金針花，可能因花中含有的秋水仙鹼經胃腸道吸收後，氧化成有毒物質「氧化二秋水仙鹼」而引致不適，食用後半小時到4小時內，可能引發腹痛、嘔吐和腹瀉等症狀。

至於曬乾過的金針，食藥署強調，一般市面上所販售的乾金針，已經有完整乾製的過程，破壞了所含的秋水仙鹼，只要經過洗淨和泡發的過程即可料理。

（圖片來源／食藥署食用玩家）

●挑選金針 記得「看」、「聞」、「摸」

農委會指出，挑選金針時，最好選擇包裝完整且貼有微笑金針標示的「臺灣金針標章」產品。如果要購買散裝乾金針時，掌握「看」、「聞」、「摸」3要領：色澤暗褐不要太鮮豔、聞起來有淡花香味，不要有酸敗及藥水味；手摸一兩支金針，表面乾澀不要有吸濕回潮的現象，即是品質優良的乾金針產品。