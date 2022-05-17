美國4月消費者與生產者物價指數年增率雖較3月回落，但仍雙雙高於預期，市場對聯準會將積極緊縮抑制通膨，並可能導致經濟衰退的擔憂，揮之不去，衝擊全球股市連續六周收黑，整體股票型ETF近一周淨流出61.42億美元，但雖然美股走勢高度震盪，仍獲28.16億美元淨流入，日本與亞太區也獲7.3億與1.57億美元淨流入，主要淨流出全球型股票ETF有38.12億美元，大陸與歐洲也各有18.58億與4.05億美元淨流出。

富蘭克林證券投顧表示，市場持續消化通膨走勢與緊縮政策，對經濟的影響，過去一周全球市場震盪程度持續加劇，資金有自股票市場輪動至債券市場的跡象，並以較高信評的投資等級債為主。由基本面觀察，美國經濟成長動能雖放緩，但民間消費及企業投資支持美國經濟仍具韌性，預期美國短期陷入停滯性通膨的機率仍低，隨股市評價重新校準，貨幣政策走向的能見度提高，後續經濟數據若能得到驗證，緩和市場對經濟陷入停滯性通膨或衰退的擔憂，股市有望逐步止跌回穩。

著眼全球經濟前景不確定性猶存，富蘭克林證券投顧建議，可詳細檢視投資組合並適度汰弱留強，應納入具備價值型高股利股票、抗景氣循環和具備應對通膨的資產，包括美國價值平衡型基金、基礎建設或公用事業產業型基金，積極者可搭配操作天然資源產業型基金，科技股票型基金維持定期定額策略。

美盛基礎建設價值基金經理人尼克．蘭利指出，為減緩氣候變遷的衝擊，不論是電動車、再生能源發電均已是大勢所趨，背後需要大幅興建或翻修現有的基礎建設，預期基礎建設將成為全球朝低碳經濟轉型的優先受惠者。

富蘭克林證券投顧認為，全球經濟前景存在眾多不確定性，將更彰顯基礎建設的獨特優勢，包括抗景氣循環、通膨轉嫁機制、企業未來盈餘與成長具備較高的可預測性、高股利率和股利成長等優勢，中長期全球朝低碳經濟轉型趨勢商機加持，攻守兼備特性可列為現階段投資首選。